İsrail İHA'sından Lübnan'a Ses Bombası Saldırısı

İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde alçak uçuş yaptı ve Sur kentine bağlı Ramya beldesine ses bombası attı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail İHA'sı Lübnan'ın güneyindeki Ramya beldesini ses bombasıyla hedef aldı.

Saldırıda yaralanan olmadı.

İsrail İHA'ları Nebatiye kentine bağlı Mahmudiye, Cermuk, Keferkila beldeleri, bazı köyler ve Mercaiyyun bölgesi üzerinde ise alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.