İsrail İHA'sı UNIFIL Mevzisine Saldırdı: Bir Asker Yaralandı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefr Kila beldesinde bulunan bir UNIFIL mevzisi yakınlarına bomba atması sonucu bir barış gücü askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumartesi günü (dün) öğleden hemen önce bir İsrail İHA'sı, Kefr Kila beldesindeki bir UNIFIL mevzisi yakınına bomba attı. Patlamada bir barış gücü askeri hafif yaralandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, olaydan kısa süre önce bölgede iki İHA'nın uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.

"1701 Sayılı Karar'ın ciddi bir ihlali"

İsrail'in 2 Ekim'de Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına bomba attığı hatırlatılan açıklamada, bu eylemin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı'nın ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Bu olay, BM Güvenlik Konseyi yetkisi altında görev yapan barış gücünün güvenliğine yönelik rahatsız edici bir saygısızlıktır."

UNIFIL, İsrail ordusuna yönelik çağrısını yineleyerek, "Barış gücü askerlerine yönelik veya onların yakınında gerçekleştirilen tüm saldırıların durdurulması" talebinde bulundu ve her iki tarafı da bölgedeki istikrarı koruma taahhütlerine bağlı kalmaya davet etti.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu. Karar çerçevesinde UNIFIL'in asker sayısı en fazla 15 bin olarak belirlenmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılar, Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen İsrail'in 4 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde en az 285 kişinin öldüğü, 600'ü aşkın kişinin yaralandığı resmi kayıtlara geçti.

Ayrıca İsrail, Lübnan'da onlarca yıldır işgal ettiği bölgelere ek olarak, son savaşta ele geçirdiği 5 tepedeki işgali sürdürüyor.