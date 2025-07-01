İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi: 2 Yaralı

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İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın Nebatiye ilinde düzenlenen saldırıda bir evi hedef alarak 2 sivilin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar devam ederken, ateşkese rağmen ihlaller artarak sürmekte.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde düzenlediği saldırıda 2 sivilin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, İsrail ordusuna ait İHA'nın sabah saatlerinde Nebatiye iline bağlı Cebel Ahmar bölgesinde boş bir evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaşanan patlamayla biri çocuk 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait başka bir İHA da yine Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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