İsrail İHA'sı Lübnan'da ambulansı hedef aldı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyinde ambulansı hedef aldığı, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın yayımladığı habere göre İsrail, Lübnan'ın sınır hattındaki Nakure beldesi yakınlarında bir ambulansa İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

İsrail'in hedefindeki ambulansın, Hizbullah'a bağlı Sağlık Heyeti'ne ait olduğu aktarıldı.