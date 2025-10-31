İsrail İHA'sı Lübnan'a Saldırı Düzenledi: 2 Ölüm

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye-Şokin beldesi yolunda bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda, motosikleti kullanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in sabah saatlerinde, Nebatiye'ye bağlı Kunin beldesinde bir motosiklete düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi ölmüştü.

Böylece bugün Nebatiye'de gerçekleştirilen İHA saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.