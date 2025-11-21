Haberler

İsrail İHA'sı Gazze'de Filistinlileri Hedef Aldı, 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alarak 4 kişiyi yaraladı. Hastane yetkilileri, ayrıca Gazze'de çatışmalar sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen ihlallere devam ediyor.

İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Şifa Hastanesi yetkilileri, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Es-Selatin bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığını belirtti.

Saldırı sonrası hastaneye 4 yaralının getirildiği kaydedildi.

Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yerinden edilen 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat"la birbirinden ayrılıyor.

Gazze'deki hükümet, Filistinli gruplar ve insan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını onlarca kez ihlal etti.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"tın batısında İsrail işgali dışındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik top atışları ve saldırılar düzenlediği belirtiliyor. İsrail ise sivillere ateş açtığını kabul ederken söz konusu sivillerin "Sarı Hat"tı geçtiklerini iddia ediyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.