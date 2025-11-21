İsrail İHA'sı Gazze'de Filistinlileri Hedef Aldı, 4 Yaralı

İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Şifa Hastanesi yetkilileri, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Es-Selatin bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığını belirtti.

Saldırı sonrası hastaneye 4 yaralının getirildiği kaydedildi.

Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yerinden edilen 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat"la birbirinden ayrılıyor.

Gazze'deki hükümet, Filistinli gruplar ve insan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını onlarca kez ihlal etti.

İsrail ordusunun "Sarı Hat"tın batısında İsrail işgali dışındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik top atışları ve saldırılar düzenlediği belirtiliyor. İsrail ise sivillere ateş açtığını kabul ederken söz konusu sivillerin "Sarı Hat"tı geçtiklerini iddia ediyor.