İsrail ordusunun İHA saldırısında Gazze'nin kuzeyinde 4 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Beyt Lahiya'da yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra İsrail ordusuna ait insansız hava aracından bomba atılması sonucu 4 kişi yaralandı, 3'ünün durumu kritik.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracından (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra bomba atılması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki hükümete bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyt Lahiya'da yerinden edilen kişilerin çadırına İsrail'e ait bir İHA tarafından bomba atıldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin 4 kişiyi yaralı olarak bölgeden çıkardığı ancak bunlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Olay yerinde ekiplerin henüz kurtaramadığı başka yaralıların da olduğu belirtildi.

İsrail ordusu bu bölgeden, 10 Ekim geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında daha önce çekilmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
