İsrail İçin Casusluk Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), sağladığı istihbarat doğrultusunda, İsrail adına MOSSAD'a casusluk yaptıkları anlaşılan 2 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlanan bilgilerde, İsrail istihbarat unsurlarıyla görüşmeler gerçekleştiren, Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu aktivistlere yönelik fiziki ve teknik takip yapıldı. Çalışmalar sonucunda İsrail istihbarat servisine ülkemizdeki hedef kişilerle ilgili bilgi ve belgeler aktaran 2 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da belirlenen 1'i avukatlık ofisi olmak üzere 3 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Avukat Tuğrulhan Dip ve Sarkan Çiçek yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.