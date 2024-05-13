İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Başarısızlığını İtiraf Etti

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, 7 Ekim'de başarısız olduklarını söyleyerek, saldırılar konusunda "önlenebilirdi" itirafında bulundu.

Bar, Şin-Bet merkezinde düzenlenen Anma Günü töreninde yaptığı açıklamada, teşkilatın 7 Ekim saldırılarında "övündüğü güvenlik şemsiyesini ulusa sağlayamadığını" söyledi.

Şin-Bet'in 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlıktan ders alacağı taahhüdünde bulunan Bar, 7 Ekim'deki başarısızlıkta teşkilatın rolüne ilişkin "derinlemesine" bir araştırma yürütüldüğünü kaydetti.

"7 Ekim saldırıları önlenebilirdi" itirafında bulunan Bar, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamı evlerine getiriline dek "dinlenmeyeceklerini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldığı "Dr. Phil Primetime" adlı programda, 7 Ekim'deki saldırılarda hükümetinin başarısız olduğunu ve halkı koruyamadığını itirafı ederek, "Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır, bu nihai sorumluluktur ve insanlar korunmadı, bunu kabul etmeliyiz." demişti.