İsrail, Husilerin Saldırısına Misilleme Olarak Yemen'i Vurdu

İsrail savaş uçakları, Husilerin Pazar günü Ben Gurion Havaalanı yakınlarına düzenlediği füze saldırısına misilleme olarak Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanını vurdu. İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husi milisler arasında yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde İsrail savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'daki havaalanını bombaladı.

Husilere bağlı El Mesire televizyonu, ülkenin en büyük havaalanıı olan Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısında üç kişinin öldüğünü, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi. El Mesire olayı "Amerikan-İsrail saldırısı" olarak duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Husilere ait altyapıyı hedef aldığı ve havaalanının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilerek saldırı öncesinde sivillere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldığı bildirildi.

Üç sivil uçak da vuruldu

İsrail ordusu, Sana Havalimanı'nın "Husi terörist rejiminin silah sevkiyatı ve faaliyetlerinde bir merkez konumunda olduğunu" savunurken Reuters haber ajansına konuşan üç havaalanı yetkilisi, saldırıda Husilerin kontrolündeki askeri üssün yanı sıra üç sivil uçak ve pistlerin de vurulduğunu bildirdi. Yemen'in ulusal havayolu şirketi Yemenia Airways'den bir yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada şirkete ait üç uçağın saldırıda tahrip olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçakları, Sana Havalimanı'nın yanı sıra bir çimento fabrikası ve iki elektrik santraline de saldırı düzenledi.

Husiler: Operasyonlarımız devam edecek

Husiler'in El Mesire televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimizin operasyonları devam edecektir ve Yemen'in Filistin'e desteği ancak Gazze'ye yönelik saldırganlık ve kuşatma sona erince bitecektir" denildi.

Gazze Savaşı'nda Hamas'a destek veren Husiler ile İsrail arasındaki gerilim, Husilerin Pazar günü Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanı yakınına füze fırlatmasıyla tırmanmıştı. İsrail Pazartesi günü Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı hedef almış, limanda ağır hasar meydana gelmişti.

Yemen nüfusunun yüzde 60'ı Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşıyor. Husiler, İran'ın bölgedeki İsrail ve ABD varlığına karşı ilan ettiği, Hamas ve Lübnan Hizbullahı'nın da dahil olduğu Direniş Ekseni'nin bir parçası.

Reuters / BK,ET

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