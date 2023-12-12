İsrail, Husilere Güç Kullanarak Karşılık Vereceğini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi. Gendelman, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad Hareketi üyesi olduklarını ileri sürdüğü 500 Filistinliyi alıkoyduklarını belirtti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, son günlerde Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini tehdit etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Yemen'deki Husilerin tehditlerine güç kullanarak karşılık vereceklerini söyledi.

Sözcü Gendelman, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Husilerin uluslararası kargo gemilerine yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Gendelman, "Bu saldırılar uluslararası ticarete ve İsrail'e yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu tehdide güç kullanılarak karşılık verilecektir." dedi.

Sözcü Gendelman, Husilerin saldırılarına karşılık verirken "kullanılacak güce" dair ise detay vermedi.

"Gazze Şeridi'nde 500 Filistinliyi alıkoyduk"

Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad Hareketi üyesi olduklarını ileri sürdüğü 500 Filistinliyi alıkoyduklarını belirtti.

Gendelman, Hamas ve İslami Cihad Hareketi üyelerinin Gazze Şeridi'nde saklandıkları yerleri öğrenmek için alıkoydukları Filistinlileri sorgulamaya devam ettiklerini ifade etti.

Sözcü Gendelman, Hamas'a karşı savaşın, ne kadar sürerse sürsün, Hamas tamamen yok edilinceye ve esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya ve Gazze'nin İsrail için hiçbir zaman tehdit oluşturmaması garanti altına alınıncaya kadar devam edeceğini dile getirdi.

Hamas'ın silahı bırakması halinde savaşın durabileceğini söyleyen Gendelman, Hamas'a teslim olması çağrısında bulundu.

Kuzeydeki Lübnan cephesiyle ilgili olarak ise Gendelman, "Hizbullah'ın savaş açmaya karar vermesi halinde Lübnan'a saldırabileceklerini" ima etti.

Lübnan'dan İsrail'deki Yahudi yerleşim yerlerine roketler atılmaya devam edildiğini aktaran Gendelman, bazı roketlerin Lübnan'ın güneyinde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü UNIFIL'a ait bölgeye 20 metre mesafeden ateşlendiğini öne sürdü.

Hizbullah'ın UNIFIL bünyesinde görev yapan askerlerin hayatlarını kasıtlı olarak tehlikeye attığını iddia eden Gendelman, "Lübnanlılara söylüyorum, Gazze deneyiminden ders alın, Hizbullah bize savaş açmaya karar verirse Beyrut da Gazze ile aynı kaderle karşı karşıya kalacak." diye konuştu."

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtmişti.

Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetmişti.

Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarlamıştı.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.