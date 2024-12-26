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İsrail, Husilere Ait Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Husilere Ait Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi
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İsrail, Husilere yönelik Yemen'de Sanaa ve Hudeyde'ye hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda 100 savaş uçağı kullanıldığı ve önemli tesislerin hedef alındığı bildirildi. Saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde yapıldığı iddia ediliyor.

(ANKARA) - İsrail Husilere yönelik Yemen'e yoğun bir saldırı başlattı. İsrail medyası, Husi lideri Abdulmelik el-Husi konuşma yaptığı sırada İsrail ordusunun Sanaa ve Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail, Husi lideri Abdul-Malik el-Husi'nin Yemen'de konuşma yaptığı sırada Hudeyde kentine ve Yemen'in başkenti Sanaa'ya hava saldırısı düzenledi. 100 savaş uçağının kullanıldığı iddia edilen saldırılarda Sana'a Uluslararası Havaalanı'ndaki ana havaalanı pisti, kontrol kulesi ve uçaklar hedef alındı.  İsrail 14 kanalı Sanaa'daki havaalanının kontrol kulesinin yok edildiğini ve havaalanının devredışı kaldığını belirtti.

Jerusalem Post, saldırının ABD'nin bilgisi dahilinde İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Sky News Arabia tarafından yayınlanan görüntülerde havaalanında çıkan yangın ve hasar gözlendi.

Suudi Arabistan merkezli El-Hades'e göre ise saldırılar Haziz elektrik santralini, Hudeyde limanını ve petrol rafinerilerini de vurdu. Sanaa'da yaklaşık yedi, Hudeyde'de ise üç hava saldırısı düzenlendiği ve havada çok sayıda uçağın görüldüğü de aktarıldı.

Husiler ise sağlık bakanlığında çarşamba günü yayınladıkları genelge ile başkent Sana'daki hastaneleri olası İsrail saldırılarına karşı alarm durumuna geçirmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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