İsrail Hükümetinden Gazze Çıkış Planı ve İran'a Yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran tehdidine karşı güçlü bir yanıt vermek için Gazze Şeridi'nde gerilimi artıracaklarını belirtti. İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi çağrısında bulundu. Bu süreçte, Birüssebi'de İran füzeleri nedeniyle dört İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich İsrail-İran çatışmasının ardından Gazze Şeridi'nde "güçlü" bir şekilde gerilimin artırılması, İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, Birüssebi'de (Berşeva) İran'dan atılan füzeler nedeniyle 4 İsraillinin hayatını kaybetmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç şüphe yok ki bu sabah beraberinde bir acı taşıyor. Ancak tüm bu üzüntüye rağmen gerçek şu ki İran'a karşı yürüttüğümüz savaşta ezici bir zafer kazandık." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik "varoluşsal bir tehdidi" ortadan kaldırdıklarını ve "İran'daki rejime ağır hasar verdiklerini" iddia eden Smotrich, şunları kaydetti:

"Bu gece Tahran'da onlarca hedefi vurduk. Şimdi tüm gücümüzle görevimizi tamamlamak, Hamas'ı yok etmek ve rehinelerimizi geri almak için Gazze'ye doğru yola koyuluyoruz."

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile olan tarihi işbirliğiyle, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme vaadini yerine getirdi ve bu şekilde İsrail'in ebediliğini garanti altına aldı." ifadelerini kullandı.

Karhi, şunları kaydetti:

"Görev Gazze'de henüz tamamlanmadı ve şu anda esas görev şudur: Hamas'ı ortadan kaldırmak, kaçırılanları (İsrailli esirleri) geri getirmek ve göç programını (Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesini) güçlendirmek."

İsrail basını, Trump'ın ateşkesin saatler içinde yürürlüğe gireceği duyurusunun ardından yapılan 6 misilleme dalgasında İran'dan ülkeye 15 civarında balistik füze atıldığını, füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) 7 katlı bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktarmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Birüssebi'deki saldırıda 4 kişinin öldüğünü, aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğunu bildirmişti.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.