İsrail hükümeti "Yahudi yerleşimci yasasının uzatılması" sınavını veriyor - Haberler

İsrail'de koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara İsrail yasalarının uygulanması yönündeki kararı uzatmaya çalışıyor.

Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgede askeri hukuk uygulanırken, İsrail Meclisinin süreli kararlarıyla Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgede ise İsrail'in sivil kanunları uygulanıyor.

Hükümete destek veren milletvekillerinin bir kısmının kararın uzatılması için yapılacak oylamadaki tavrının net olmadığı, sonucun koalisyon hükümetini etkileyebileceği belirtiliyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle oylamanın birkaç defa ertelendiği hatırlatılarak, "Koalisyon hükümeti kaderini belirleyecek yeni bir sınavla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, ilk kez 1967'de Altı Gün Savaşı'nın ardından yürürlüğe giren yasayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan İsrail vatandaşlarının "İsrail'de yaşıyor gibi muamelesi görmesi" sağlanıyor.

Son olarak 2017'de yürürlüğe giren ve 5 yılda bir yenilenmesi gereken Yahudi yerleşimci yasasının süresi haziran ayının sonu itibarıyla doluyor.

AA / Güncel