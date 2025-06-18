İsrail Hükümeti, Savaş Durumunda Askerlere Soruşturma Açma Yetkisini Sınırlıyor

İsrail hükümeti, Başsavcı'nın "savaş durumunda" askere karşı soruşturma açma yetkisini sınırlandırılacak bir yasa tasarısı için hazırlık yapıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu yasa tasarısı gelecek hafta Yasama İşleri Bakanlar Komitesi'nde görüşülecek.

Teklife göre, İsrail Başsavcısı "savaş durumunda" askerlere soruşturma açmak için Genelkurmay Başkanı'nın onayını alması gerekecek.

Likud Partisi Milletvekili Moshe Saada tarafından sunulan teklifin 16 milletvekili tarafından imzalandığı, cinayet ve cinsel suçların kapsam dışında tutulacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin konuşan İsrailli bir yetkilinin, soruşturmaların askerleri, yabancı ülkelerde aleyhlerine açılan davalardan koruduğunu söylediği aktarıldı.

Çok sayıda İsrail askeri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlar nedeniyle gittikleri ülkelerden tutuklanma korkusuyla kaçmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin Refah kentinde 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının öldürüldüğü olayda olduğu gibi hakkında soruşturma açılan askerlerinin yargılanmasının önünü kapatabiliyor.