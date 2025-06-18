İsrail Hükümeti'nin Yurt Dışına Çıkış Kısıtlamalarına İtiraz

İsrail'de hükümetin İran'a başlatılan geniş çaplı saldırılar sonrası İsraillilerin yurt dışına çıkışına getirmeyi planladığı kısıtlamalara karşı "Kaliteli Yönetim Hareketi" isimli sivil toplum kuruluşu, yüksek mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Kaliteli Yönetim Hareketi, vatandaşların İsrail'den ayrılmalarına kısıtlama getirilmesi planına karşı yüksek mahkemeye itiraz dilekçesi sunacak.

Kaliteli Yönetim Hareketinden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böylesine "kapsamlı bir yasağa" tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu vurgulandı.

Kaliteli Yönetim Hareketinden hükümete "yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması" çağrısı yapıldı.

Ulaştırma ile Savunma bakanlıkları, pazartesi günü, İsrailli hava yolu şirketleriyle anlaşarak yurt dışında kalan 100 binden fazla vatandaşın ülkeye dönüşü için seferler düzenleme kararı almıştı.

Ancak hükümet, İran'ın misilleme saldırılarıyla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanını hedef alma riskine karşı mahsur kalanları ülkeye taşıyacak uçaklarla vatandaşların yurt dışı çıkışlarına izin vermeyeceğini duyurmuştu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.