İsrail Hükümeti'nin Katar ile Gazze İlişkileri Ortaya Çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin, Gazze'ye doğrudan fon sağlaması konusunda Katar'ı teşvik ettiği ve bu girişimini takdir ettiği belge gün yüzüne çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Doha yönetimine 2020'de gönderilen belgeyi yayımladı.

Belgede, "Katar, Gazze Yeniden Yapılanma Komitesi ve Başkanı Muhammed el-Emadi aracılığıyla Gazze halkına mali destek sağlayarak ve elektrik, yerleşim alanları, sivil altyapı, ilaç ve halka destek gibi sivil ve altyapı projelerine öncülük ederek Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına sürekli olarak yardımcı olmak için çalışmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve Dışişleri Bakanlığında çalışan Ronen Levy'nin Ulusal Güvenlik Konseyinde görev yaptığı dönemde hazırladığı belgede, Katar'ın Gazze'ye doğrudan gönderdiği fonun Kovid-19 süresince devam ettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ne doğrudan nakdi formun iletilmesinde karşılaşılan birçok zorluğa rağmen iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyona dikkati çeken Levy, "Bahsedilen olağanüstü başarıları sürdürmek için Katar'ın insani ve mali yardımının mevcut mekanizma, Büyükelçi Emadi ve Gazze Yeniden Yapılanma Komitesi aracılığıyla aktarılmaya devam edilmesinin önemini yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'de 7 Ekim olaylarının soruşturulması için komisyon kurulması çağrısı yapan "Ekim Konseyi" isimli oluşum, söz konusu haberin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'de Netanyahu hükümetinin Katar ile Gazze üzerine nasıl bir ilişki kurduğuna ilişkin belgenin ortaya çıkması üzerine "soruşturma komisyonu kurulmasının" şart olduğu belirtildi.

İsrail'de Netanyahu'nun saldırı düzenlediği Katar ile ilişkileri sorgulanıyor

İsrail'de Netanyahu hükümeti, muhalifleri tarafından 7 Ekim 2023 öncesine kadar Katar'ın Gazze'ye doğrudan nakdi fon ulaştırmasını sağlamakla eleştirilmişti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi 29 Eylül'de telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.

Netanyahu'nun Katar'a yönelik sert açıklamalar yapmasına rağmen İsrail kamuoyunda Hamas'ın liderlik kadrosuna da ev sahipliği yapan Katar ile ilişkilerine ilişkin sorgulandığı bir tablo yaşanıyor.

İsrail basınının "Katargate" olarak isimlendirdiği skandal, Netanyahu'nun yakın çevresindeki isimlerin Katar'dan para almasını içeriyor.

"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamış, İsrail Başbakanı bu iddiaların sahiplerine karşı dava açtığını kaydetmişti.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı, İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart'ta tutuklanmış, Netanyahu da aynı gün polise "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.