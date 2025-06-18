İsrail Hükümeti İran'a Saldırıları Görüşmek Üzere Toplandı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet toplantısında, İran'a yönelik saldırılar ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Netanyahu, İran'ın nükleer tehditlerine karşı harekete geçtiklerini vurguladı.

İsrail hükümet ve güvenlik kabinesi toplantısı, İran'a saldırıları görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde akşam saatlerinde başladı.

İsrail hükümeti basın ofisi, Netanyahu liderliğindeki hükümet toplantısına ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'a saldırıları görüşecek hükümet toplantısına bakanlar yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde getirildi.

Toplantı öncesinde ulusa sesleniş konuşması yapan Netanyahu, İran'a saldırıları "nükleer silah ve balistik füze tehdidini" ortadan kaldırmak için düzenlediklerini savunarak "Nükleer silahları, füzeleri, karargahları rejimin sembollerini hedef alıyoruz." dedi.

Netanyahu, görüştüğü dünya liderlerinin İsrail'in saldırılarına karşı "takdirini beyan ettiklerini" ileri sürerek ABD Başkanı Donald Trump ile sürekli görüştüğünü, kendisine "desteğinden dolayı teşekkür ettiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiğine işaret eden Netanyahu, "Hamas'ı yenmek ve buradaki İsrailli esirleri geri getirme hedefine bağlı olduklarını" iddia etti.

-?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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