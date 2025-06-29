İsrail Hükümeti, Gazze Sınırındaki Yerleşimlerin Tahliyesine Sağlanan Konaklama Yardımını Durdurdu

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İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze sınırındaki yerleşimlerden tahliye edilen vatandaşlarına sağladığı konaklama finansmanını durdurma kararı aldığını açıkladı. Hükümet, tahliye edilenlerin güvenlik endişesi taşımadığını belirterek taahhütlerini sonlandırdı.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimlerden 7 Ekim 2023 sonrası tahliye ettiği vatandaşlarına sağladığı konaklama finansmanını durdurma kararı aldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, 31 Temmuz itibarıyla Gazze sınırındaki yerleşimlerden tahliye edilen İsraillilere ödenen konaklama yardımını kesecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki 8 yerleşim yeri sakinlerinin bugün itibarıyla evlerine geri dönmeleri konusunda "güvenlik endişesi" taşımalarına gerek olmadığı ifade edildi.

Bazı yerleşimlerin ise karardan muaf tutulduğu bildirildi.

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023 sonrası tahliye ettiği İsraillileri ülkenin çeşitli kentlerindeki otel ve misafirhanelere yerleştirmişti.

Netnayahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesinin 26 Haziran tarihli haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu'nun "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması" konusunda uzlaştıkları iddiasına yer verilmişti.

ABD Başkanı Trump da dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" söylemişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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