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İsrail Hükümeti Eleştiriliyor: Gazze'deki Esirler İçin Adım Atılmıyor

İsrail Hükümeti Eleştiriliyor: Gazze'deki Esirler İçin Adım Atılmıyor
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Gazze Şeridi'nde esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Itay Chen'in babası, İsrail hükümetinin oğlunun serbest bırakılması için gerekli adımları atmadığını ve Amerika'dan yardım istemelerini önerdiğini açıkladı. Aileler, hükümeti Gazze'deki esirler için daha fazla çaba göstermemekle suçluyor.

Gazze Şeridi'nde tutulan ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Itay Chen'in babası, Tel Aviv yönetiminin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ateşkes ve esir takası anlaşması için gerekli adımları atmak yerine kendilerine oğullarının serbest bırakılması için ABD'den yardım istemelerini tavsiye ettiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosuna konuşan Gazze'de esir tutulan Itay'ın babası Ruby Chen, İsrail hükümetinin oğullarının geri getirilmesi için hiç bir adım atmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi.

Chen, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in 2024'te ABD'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin aileleriyle görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

"İsrail hükümetinden bir bakan bana Amerika'ya gitmemi çünkü orada şansımın daha yüksek olduğunu söylüyor." diyen Chen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde "59'uncu esir olarak tutulduğunu" söyledi.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, Tel Aviv yönetiminin dahli olmaksızın ABD ile Hamas arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda bugün serbest bırakılmıştı.

İsrail'de muhalefet ve esir yakınları, Gazze'de tutulan esirleri kaderine terk ettiği suçlamasıyla İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor, sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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