İsrail Hükümeti Başsavcıyı Görevden Alma Sürecini Başlattı

İsrail'de hükümetin görüş ayrılığı yaşadığı Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden almak için kurduğu bakanlar komitesi, Başsavcı'nın görevden alınması yönünde tavsiye verdi.

İsrail basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı bakanların öne çıktığı bakanlar komitesi, hükümete Başsavcı'nın görevden alınmasına ilişkin tavsiye kararını oy birliğiyle aldı.

Hükümetin gelecek haftaya kadar Başsavcı'nın görevden alınmasına ilişkin oturumu gerçekleştirmesinin beklediği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail Başsavcısı'nın da Yüksek Mahkeme'ye görevden alma sürecinin durdurulması için başvuru yaptığı bildirildi. Başsavcı'nın dilekçesinde "Yüksek Mahkeme'nin konu hakkında karar vermeden Başsavcı görevden alınamayacağı hükmüne rağmen hükümetin bu konuda adım attığını ve hukukun üstünlüğünü çiğnediğini yazdığı" belirtildi.

İsrail hükümeti, uzunca bir süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.

İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.

Netanyahu hükümetinin, İsrail yargısıyla çekişmesi devam ediyor

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısına kadar, Netanyahu'nun iktidara geldiği 2023 boyunca bir numaralı gündem hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesiydi.

Netanyahu hükümetinin, bir dizi yasayla Başsavcı ve Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki yetkilerinin kısıtlanacağı, iktidarın yargıç atamalarında söz sahibi olmasının sağlanacağı tartışmalı "yargı paketi", yıl boyunca sokak hareketleri, sivil itaatsizlik eylemleri, grevler, orduda bölünmeler gibi büyük tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından tartışmalı yargı düzenlemesi ertelenmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, mahkemenin yetkilerini kısıtladığı ve Mecliste kabul ettiği bazı yasaları Ocak 2024'te "İsrail'in anayasası niteliğindeki temel kanunlara aykırı olduğu" gerekçesiyle bozmuştu.

Netanyahu hükümeti, son dönemde gerek Yüksek Mahkeme gerekse Başsavcı üzerinden ülkedeki yargı teşkilatını eleştiren açıklamalarına hız vermiş, yargının yetkilerini kısıtlayacak adımlara yeniden başlama sinyali vermişti.