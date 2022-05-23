İsrail hükümeti, Aksa'da 'yüksek sesle ibadete' izin veren mahkeme kararını temyize götürecek

İsrail hükümeti, Sulh Mahkemesi tarafından Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmud ritüellerini yerine getirmelerine izin veren kararın yenide temyize götürüleceğini duyurdu.

İsrail hükümeti sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet bu konuyu Merkezi Mahkeme'de temyize götürecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu konuda bir planın da bulunmadığı kaydedildi.

Sulh Mahkemesi'nin kararının reşit olmayan kişilerin davranışları konusunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğü konusunda daha geniş çaplı bir karar alma yetkisinde olmadığı belirtildi.

İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenledikleri baskınlar sırasında "yüksek sesle ibadet etmeleri" ve "bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönünde karar vermişti.

Geçen hafta düzenlenen baskında yüksek sesle ayinler yaptıkları için gözaltına alınan 3 reşit olmayan yerleşimci adına yapılan temyiz sonucunda İsrail Sulh Mahkemesi, "Mescid-i Aksa'da yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılmayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilmeyeceğine" hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, 3 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" belirtmişti.

Kararla, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği aktarılmıştı.