İsrail hükümeti, 2026 yılı bütçesini 205 milyar dolar olarak onayladı

İsrail hükümeti, bugün yapılan görüşmelerde 2026 bütçesini onaylayarak toplam 662 milyar şekel (yaklaşık 205 milyar dolar) olarak belirledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2026 bütçesinin hükümet tarafından onaylandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütçenin onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi ve hükümetinin görev süresinin 2026'da sona ereceğine işaret etti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Maliye Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı arasında savunma bütçesi için 112 milyar şekel (yaklaşık 34,63 milyar dolar) üzerinde anlaşılmasının ardından bütçenin onaylanmasının önü açıldı.

Bütçenin 662 milyar şekel olarak belirlendiği ve bunun ilk tekliften 40 milyar şekel (yaklaşık 12,40 milyar dolar) fazla olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin yıl başında açıkladığı yüzde 3,2'lik bütçe açığı tahmini ise 2026 için yüzde 3,9'a çıkarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden bakanlar Idit Silman, Avi Dichter ve Eli Cohen'in bütçeye karşı oy kullandığı belirtildi.

Bütçede eğitime 94 milyar şekel (29 milyar dolar) pay ayrılırken Dışişleri Bakanlığı'na dünyada İsrail'in imajını düzeltmek için 2,35 milyar şekel (720 milyon dolar) fon ayrıldığı belirtildi.

İsrail basını, hükümetin asıl sınavını Mart 2026'da bütçenin mecliste onaylanması sırasında vereceğini, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini askerlikten muaf tutacak yasanın kabul edilmemesi halinde Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) bütçeyi onaylamayı kabul edip etmeyeceğinin belli olmadığını kaydetti.

İsrail'de hükümet bütçe için Meclis'te yeterli çoğunluğu sağlayamazsa erken seçim yapılması gerekiyor. Buna göre, Netanyahu, mart sonuna kadar 2026 bütçesini İsrail Meclisi'nden geçiremezse haziranda erken seçime gitmek zorunda kalacak.