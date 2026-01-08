İsrail: Lübnan ile ateşkes anlaşmasına göre Hizbullah tamamen silahsızlandırılmalı

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca "Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini" bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının birinci aşamasının tamamlandığı yönündeki duyurusuna dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'nin arabuluculuk ettiği İsrail ve Lübnan ateşkes anlaşmasında açıkça Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiği, bunun İsrail'in güvenliği ve Lübnan'ın geleceği için şart olduğu" belirtildi.

Lübnan hükümeti ve ordusunun bu yöndeki çabaları "cesaretlendirici bir başlangıç" şeklinde nitelenen açıklamada, ancak bunun yetersiz olduğu, İran'ın desteğiyle Hizbullah'ın yeniden silahlanma ve yapılanma çabasının bunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Lübnan ordusu, sabah saatlerinde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle Litani Nehri'nin güneyinde olmak üzere "silahların devlet tekeline" alınmasına yönelik planın ilk aşamasının hedefine ulaştığı ve ileri bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında işgal ettiği yerler, kurduğu tampon bölgeler ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin, çalışmalarına engel olduğu kaydedilmişti.