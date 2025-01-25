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İsrail, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasını Uygulamayacak

İsrail, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasını Uygulamayacak
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İsrail, Hizbullah ile yapılan ateşkes anlaşmasındaki son çekilme tarihine rağmen, Lübnan'ın güneyinde asker bulundurmaya devam edeceğini duyurdu. Lübnan ordusunun bölgedeki kontrolünün tam sağlanmadığı gerekçesiyle kademeli bir geri çekilme süreci planlandığı ifade edildi.

KUDÜS, 25 Ocak (Xinhua) -- İsrail, Hizbullah ile varılan ateşkes anlaşmasında öngörülen son çekilme tarihi olan pazar gününden sonra da Lübnan'ın güneyinde asker bulundurmaya devam edeceğini duyurdu.

27 Kasım 2024'te imzalanan anlaşmada İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi için ayrılan 60 günlük süre bu pazar günü sona erdi.

Ancak İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden cuma günü yapılan açıklamada Lübnan ordusunun henüz bölgede tam kontrolü sağlamadığını ve Hizbullah güçlerinin Litani Nehri'nin kuzeyinden tamamen çekilmediğini ileri sürülerek İsrail'in bu süreye uymayacağını belirtildi.

"Lübnan devleti ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulamadığı için İsrail birliklerinin geri çekilmesi kademeli olarak gerçekleştirilecek" denilen açıklamada, son tarihe kadar tamamen çekilmek yerine aşamalı bir geri çekilmenin söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada İsrail Savunma Kuvvetleri'nin çekilmesinin "Lübnan Ordusu'nun Lübnan'ın güneyinde konuşlanmasına ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi de dahil olmak üzere anlaşmayı etkin bir şekilde uygulamasına bağlı olduğu" kaydedildi.

Açıklamada kararın ABD ile koordineli şekilde alındığı belirtildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırı üzerine İsrail'in Gazze'de misillemede bulunmasının ardından İsrail ve Hizbullah arasında bir yıl boyunca tırmanan sınır ötesi ateş, Ekim 2024'te İsrail'in Lübnan'ın güneyini karadan işgaliyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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