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İsrail-Hizbullah Çatışmasında Can Kaybı 2.530'e Ulaştı

İsrail-Hizbullah Çatışmasında Can Kaybı 2.530'e Ulaştı
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Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e yükseldi.

BEYRUT, 23 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre, İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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