İsrail-Hizbullah Çatışmasında Can Kaybı 2.530'e Ulaştı
Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e yükseldi.
BEYRUT, 23 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre, İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e ulaştı.