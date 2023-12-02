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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

2 Aralık 2023 17:29 Son Güncelleme: 17:30 Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Karşılıklı saldırılarda birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.