İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Karşılıklı saldırılarda birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara atışlar yapıldığı belirtildi.
Karşılık olarak atışların yapıldığı noktaların topçu saldırılarıyla hedef alındığı ifade edildi.
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
Bu saldırılarda 86 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 22 sivil de öldürüldü.