İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail'in saldırıya karşılık verdiği ve bir grup ateş açmaya hazırlanan kişiyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" hava saldırısıyla vurulduğunu duyurdu.

Ordunun yazılı açıklamasında, Lübnan'dan İsrail topraklarına saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi.

Buna karşılık İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve topçularının Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, "İsrail'e ateş açmaya hazırlanan bir grubun" da hava aracıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım'da "insani ara" verilmişti.

Söz konusu ara 7 gün sürmüş ve bu süreçte Lübnan-İsrail sınırında da önceki döneme oranla sessizlik hakim olmuş, pek çatışma yaşanmamıştı.