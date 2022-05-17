İsrail: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük - Haberler

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İsrail: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük

AA - Enes Canlı - Güncel
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İsrail: Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdük

İsrail ordusu, hava sahasına giren "Hizbullah'a ait" bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusu, hava sahasına giren " Hizbullah'a ait" bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava kontrol birliklerinin Lübnan'dan havalanan Hizbullah'a ait bir İHA'yı tespit ettiği ve ordu güçlerinin bu aracı düşürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın cinsi, büyüklüğü, silahlı olup olmadığına ilişkin detaya yer verilmedi.

AA / Enes Canlı - Güncel

İhlas Haber Ajansı, Hizbullah, Lübnan, İsrail, Güncel, Haberler

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