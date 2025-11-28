Haberler

İsrail, Hindistan'daki Yahudi Toplumunu 2030'a Kadar Getirecek

Güncelleme:
Tel Aviv yönetimi, Bney Menaşe Yahudilerinin Hindistan'dan İsrail'e göçünü hızlandırma kararı aldı. 2030 yılına kadar yaklaşık 5 bin 800 Yahudi'nin ülkeye getirilmesi planlanıyor.

Tel Aviv yönetimi, Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini, 2030 yılına kadar İsrail'e getirme planını onayladı.

İsrail basınının Başbakanlık Ofisi'nden aktardığına göre, Tel Aviv yönetimi Bney Menaşe Yahudilerinin İsrail'e taşınmasını hızlandırma önerisini onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer arasında yapılan görüşmenin ardından Hindistan'ın Manipur ve Mizoram eyaletlerindeki etnik gerilimler gerekçe gösterilerek ülkenin kuzeydoğusunda yaşayan Yahudi topluluğunun İsrail'e getirilmesi çalışmalarının hızlandırılması kararı alındı.

Kabine toplantısında onaylanan karara göre, Bney Menaşelerin bin 200 üyesi 2026 sonuna kadar İsrail'e göç ettirilecek, 2030 yılına kadar yaklaşık 5 bin 800 Yahudi İsrail'e getirilecek.

Hindistan'dan taşınacak Yahudi nüfusun, Rus asıllı Yahudilerin çoğunlukta yaşadığı Nof Hagalil başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlere yerleştirileceği bildirildi.

Son 20 yılda yaklaşık 4 bin Yahudi'nin Hindistan'dan İsrail'e göç ettiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki yatırımların genişletilmesi ve ticaret anlaşmalarının ilerletilmesinin yanı sıra, ABD destekli Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridorunu (IMEC) ele aldığı belirtildi.

Tüm dünyadan Yahudileri İsrail'e taşıma tatbikatı

Öte yandan Aliyah ve Entegrasyon Bakanlığı, acil durumlarda dünya çapında Yahudilerin kitlesel olarak İsrail'e göçünün canlandırıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.

İbranice yayın yapan WALA haber sitesine göre, Ramle kentindeki bir komplekste gerçekleştirilen tatbikata ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Tatbikatın, dünya çapındaki Yahudi topluluklarının herhangi bir tehdit veya güvenlik olayı durumunda, İsrail'e acil göçüne hazırlık amacıyla gerçekleştiği belirtildi.

Aliyah ve Entegrasyon Bakanlığı Genel Müdürü Avichai Kahane, tatbikatı yapılan senaryonun iki ay gibi kısa bir sürede dahi gerçekleşebilecek bir senaryo olduğunu ve dünya çapında Yahudi toplulukları yakından izlediklerini belirterek, "Bu durum her zamankinden daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir." dedi.

Tatbikatın, 2022'de savaşın başlamasıyla Rusya ve Ukrayna'dan 75 bin göçmenin bir anda geldiği göç dalgasından alınan derslere dayandığı ileri sürüldü. Aliyah ve Entegrasyon Bakanlığı'nın ani ve kitlesel bir göç senaryosuna yanıt verebilmek amacıyla "Vasha Nes" isimli bir plan hazırladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
