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İsrail Heyeti Mısır'a Gitti

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İsrail'den bir heyetin, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine devam eden kara saldırısının ve Refah Sınır Kapısı'nın ele geçirilmesinin ardından taraflar arasında artan tansiyonu görüşmek üzere Mısır'a gittiği iddia edildi.

İsrail'den bir heyetin, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine devam eden kara saldırısının ve Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının ele geçirilmesinin ardından taraflar arasında artan tansiyonu görüşmek üzere Mısır'a gittiği iddia edildi.

İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan ve konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre, güvenlik ve istihbarat yetkililerinden oluşan heyete İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) liderlik etti.

Mısırlı üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret eden İsrailli heyetin, İsrail'in Refah'a kara saldırısı ve sınır kapısının ele geçirilmesi ardından artan krize çözüm bulmayı amaçladığına yer verildi.

İsrailli kaynak, "Kahire'deki görüşmelerin amacı Mısır'la gerilimi azaltmak ve ilişkileri sıcak tutmaktır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Refah'ta şu ana dek yaklaşık yarım milyon yerinden edilmiş Filistinli bölgeden çıkmak zorunda kaldı.

Mısır, İsrail'in Refah Sınır Kapısının Filistin tarafını ele geçirmesi ve bölgedeki saldırılarını "en güçlü" biçimde kınadığını duyurmuştu.

Taraflar arasındaki gerilim devam ederken, Mısır Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya destek amacıyla müdahil olma niyetini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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