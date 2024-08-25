İsrail Heyeti Kahire'ye Gidiyor

(ANKARA) - İsrail heyeti, Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilime rağmen Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için yapılacak müzakerelere katılmak üzere Kahire'ye gidiyor.

Hizbullah, Hizbullah'ın kurucu üyelerinden Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak gece saatlerinde İsrail'e saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ise buna karşılık olarak Lübnan'ın güneyini vuruyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in kuzeyindeki gerilime rağmen İsrail heyetinin Kahire'deki görüşmelere gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Heyette İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronan Bar ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kayıp ve esirler bölümü başkanı Tümgeneral Nitzan Alon'un yer almasının beklendiği aktarıldı.