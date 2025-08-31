İsrail Hava Saldırısında Husi Başbakan ve Bakanlar Hayatını Kaybetti

Husi kaynaklar, İsrail'in hafta içinde düzenlediği saldırıda, Başbakan Rehavi ile çok sayıda bakanın hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada saldırının intikamının alınacağı da ifade edildi. Yemen'de Husi hükümetinin başı olan Başbakan Ahmed Galib Rehavi ve hükümetinde yer alan çok sayıda bakan İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldü.

Husilere yakın kaynakların, Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi Maşat'ın açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, geçen Perşembe günü yaşanan olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Haberlerde, söz konusu saldırı hakkında detaylara yer verilmedi. Maşat, televizyondan yayınlanan konuşmasında ise bu saldırının intikamının alınacağını ve Husilerin, "ne derece zorlu olursa olsun" mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

İsrail: Paramparça eden darbe

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Husilere "paramparça eden bir darbe" vurduklarını dile getirerek "Bu sadece bir başlangıç" ifadesini kullandı. İsrail ordusundan Cuma günü yapılan açıklamada da düzenlenen saldırı ile Husi güçlerin Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı'nın yanı sıra, İran'ın müttefiki olan bu grubun üst düzey yöneticilerinin hedef alındığı bildirilmiş ve sonucun incelendiği ifade edilmişti. Mehdi Maşat'ın açıklamasında da, Yemen'deki Husi güçlerin savunma bakanının ölenler arasında olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de Husi yönetimin başbakanı olan Rehavi yaklaşık bir yıl önce bu göreve gelmişti. Ancak hükümetin fiilen başındaki isim olarak Rehavi'nin yardımcısı Muhammed Ahmed Miftah gösteriliyordu. Husiler, Miftah'ın Cumartesi gününden itibaren resmi olarak da Başbakanlık görevine getirildiğini duyurdu. Hayatını kaybeden Ahmed Galib Rehavi, Husi yönetim kademesinin merkezinde yer almayan, daha çok sembolik bir isimdi.

Husiler, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını bildirerek uzun süredir Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırılar düzenliyor. İsrail topraklarına daha önce füze saldırılarında da bulunan Husilerin fırlattığı bu füzelerin büyük bir bölümü İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti. İsrail de Husilerin saldırılarına karşı bugüne dek Yemen'de pek çok stratejik noktayı bombaladı.

Husiler kimdir?

Kendilerini resmi olarak "Ensarullah" (Allahın yardımcıları) olarak nitelendiren Husiler, 2014 yılından bu yana iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de iktidar mücadelesi veren grupların en güçlüsü olarak kabul ediliyor. İran tarafından desteklenen Şii Husiler yaklaşık on yıldır ülkenin kuzeyini kontrolü altında tutuyor. Başkent Sana merkezli Husi hükümeti uluslararası toplum tarafından resmen tanınmıyor.

