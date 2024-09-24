İsrail Hava Saldırısında Hizbullah Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh bölgesinde altı katlı bir binaya düzenledikleri hava saldırılarında üst düzey Hizbullah yetkilisi İbrahim Muhammad Kubeysi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırılarda ölen kişilerin sayısının 558 olduğunu bildirdi.

IDF, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahieh bölgesinde altı katlı bir binaya düzenledikleri hava saldırılarında hedef alınan üst düzey Hizbullah yetkilisi İbrahim Muhammad Kubeysi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

IDF'nin Beyrut'taki hedefinin aynı zamanda Hizbullah'ın roket şefi Amr Abdallah Dalsh olduğu söylenirken, Lübnan medyası Dalsh'ın hayatta kaldığını iddia etti ancak IDF henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını hedef alıyor

İsrail'in, Lübnan'ın bir banliyösüne 21 Eylül Cuma günü gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Hizbullah Radvan Özel Kuvvetler Komutanı İbrahim Akil ve yaklaşık 15 diğer alt komutanı ölmüştü.

Bunun ardından İsrail Hava Kuvvetleri, 23 Eylül Pazartesi günü de Hizbullah'ın üçüncü komutanı ve Hizbullah lideri Hasan Seyyid Nasrallah'ın üst düzey askeri danışmanlarından oluşan üçlünün hayatta kalan son üyesi olan Ali Karaki'ye suikast girişiminde bulunmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: "50'si çocuk en az 558 kişi öldü, bin 835 kişi yaralandı"

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanında 50'si çocuk olmak üzere en az 558 kişinin öldüğünü, bin 835 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail hava üslerine çok sayıda füze gönderirken, dünya liderleri ve Birleşmiş Milletler bölgedeki gerilimin acilen düşürülmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Lübnan'ın bir başka Gazze olmasına izin vermeyin"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan CNN'e verdiği röportajda, müttefiki Hizbullah'ın İsrail karşısında "tek başına duramayacağını" söylerken, "Hizbullah, Batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından savunulan, desteklenen ve tedarik edilen bir ülkeye karşı tek başına duramaz" dedi.

Pezeşkiyan, uluslararası topluma "Lübnan'ın bir başka Gazze olmasına izin vermemeleri", BM Güvenlik Konseyi'ne "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.