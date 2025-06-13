İsrail Hava Saldırısında Altı İranlı Bilim İnsanı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında İran'ın nükleer programıyla ilgili altı bilim insanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda ayrıca üst düzey askeri yetkililerin de öldüğü belirtildi.

(ANKARA) – İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında İran'ın nükleer programında görevli altı bilim insanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in saldırısında altı bilim insanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölenlerin isimleri şöyle sıralandı: "Abdolrahim Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyed Amirhossein Faghihi, Matlabi-Zadeh, Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi."

Bu kişilerin tamamının İran'ın nükleer araştırma ve geliştirme programlarında görev yaptığı kaydedildi. Bilim insanlarının bir toplantı sırasında hedef alındığı ve saldırının hedefli olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail'in bu sabaha karşı İran'a düzenlediği hava saldırılarında ayrıca Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Salami ile İsrail'e yönelik saldırıları komuta eden isimlerden General Gulam Ali Reşid öldürülmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

İran can damarından vuruldu! İsrail, kritik ismi öldürdü
Okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Okulda dehşet! Tüfekle vurulan öğretmen hayatını kaybetti
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.