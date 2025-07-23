İsrail Hava Saldırısında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 23 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentinin batısındaki bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 6 çocuk ve 1 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıda Maştaha ailesine ait bir evi hedef aldığını, saldırıda evin yıkıldığını ve içeride bulunan herkesin hayatını kaybettiğini söyledi.

Basal, hava saldırısında bitişikteki birkaç ev ve yerinden edilmiş insanların barındığı yakındaki çadırların da tahrip olduğunu belirtti.

Saldırının ardından bölgede büyük bir yangın çıktığını kaydeden Basal, itfaiye ekipleri ve ambulansların yangını söndürmek ve yaralıları ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini hastaneye götürmek üzere derhal olay yerine gittiğini de sözlerine ekledi.

Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynakları, hayatını kaybedenlerin 8'inin aynı aileden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Filistin Kızılayı, yaptığı basın açıklamasında Gazze'nin iç kesimindeki Deyr el-Belah'tan daha güvenli bir bölgeye gitmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alınarak öldürülen, aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 kişinin cansız bedenini bulduklarını belirtti.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.