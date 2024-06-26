İsrail Hava Saldırılarıyla Gazze'de 26 Filistinli Öldürüldü

GAZZE, 26 Haziran (Xinhua) -- Filistinli kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail, Salı günü Gazze kentinin doğusunda ve batısında yerinden edilmiş kişilerin sığındığı iki okulu, iki evi ve bir araya toplanan insanları hava saldırılarıyla hedef alarak en az 26 Filistinliyi öldürdü.