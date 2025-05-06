İsrail Hava Saldırıları Yemen'de Can Aldı

HUDEYDE, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde vilayetine onlarca hava saldırısı düzenledi. Husi sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre pazartesi günkü saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.