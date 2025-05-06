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İsrail Hava Saldırıları Yemen'de Can Aldı
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Hudeyde'de gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Husi sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar bölgedeki gerilimi artırıyor.

HUDEYDE, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde vilayetine onlarca hava saldırısı düzenledi. Husi sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre pazartesi günkü saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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