İsrail Hava Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da Yerinden Edilenlerin Sayısı 1,2 Milyona Ulaştı
Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından yayınlanan raporda, İsrail hava saldırıları sonucu ülke genelinde yerinden edilen kişi sayısının 1,2 milyona ulaştığı bildirildi.
BEYRUT, 18 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, İsrail hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilen toplam kişi sayısı yaklaşık 1,2 milyona yükseldi.