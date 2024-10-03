İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da 1,2 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

SİDON, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin toplam sayısı yaklaşık 1,2 milyona yükseldi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, yerinden edilenlerin çoğu başka bölgelerdeki evlerine taşındı, ailelerinin yanına yerleşti, ev kiraladı ya da kamusal veya özel alanlardaki merkezlere sığındı.