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İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da 1,2 Milyon Kişiyi Yerinden Etti

İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da 1,2 Milyon Kişiyi Yerinden Etti
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Lüban Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi'nin raporuna göre, İsrail hava saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı. Çoğu kişi farklı bölgelere veya ailelerinin yanına taşındı.

SİDON, 3 Ekim (Xinhua) -- İsrail hava saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin toplam sayısı yaklaşık 1,2 milyona yükseldi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, yerinden edilenlerin çoğu başka bölgelerdeki evlerine taşındı, ailelerinin yanına yerleşti, ev kiraladı ya da kamusal veya özel alanlardaki merkezlere sığındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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