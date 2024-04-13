Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İsrail Hava Sahası İran İHA Saldırısı Nedeniyle Kapatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, İran'dan çok sayıda İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" İsrail hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail İran Havacılık Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title