İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'den Gelen İHA'ları Engelledi

İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan 3 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyururken, ülkenin güneyindeki Dimona Nükleer Reaktörü ile Eilat kentindeki Ramon Havalimanı yakınlarında sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Hava kuvvetleri yarım saat içinde 3 İHA'yı engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Güney Negev (Necef Çölü) bölgesinde alarmların devreye girmesinin ardından hava kuvvetleri Yemen'den fırlatılan bir İHA'yı engelledi.

Yerleşik politikalara uygun olarak bir İHA daha engellendi ve bu esnada herhangi bir alarm verilmedi.

Bu operasyon, bugün erken saatlerde Araba bölgesinde gerçekleştirilen müdahale operasyonuna ektir."

Haaretz gazetesinin haberinde ise kimliği belirsiz bir İHA'nın Dimona nükleer araştırma tesisine sızmasının ardından Negev bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu ise sirenlerin Dimona bölgesinde "yanlış tanımlama" nedeniyle çaldığını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), dün de İsrail'e İHA fırlatmış, bunlardan biri Ramon Havalimanı'na düşerek 2 İsraillinin yaralanmasına ve hava trafiğinin durmasına neden olmuştu.

İsrail hava savunma sisteminin İHA'yı tespit edememesi ve sirenlerin yeterince hızlı çalmaması ülkede eleştirilere yol açmış ve ordu olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.