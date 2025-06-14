İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Füze Rampalarını Hedef Aldı

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İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Füze Rampalarını Hedef Aldı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın batısındaki füze rampalarını fırlatılmadan önce vurduğunu açıkladı. İsrail ordusu, 70'ten fazla savaş uçağı ile operasyon düzenleyerek, 20'den fazla İranlı komutanın öldüğünü bildirdi.

- İsrail : "Hava Kuvvetleri, İran'ın batısında füze rampalarını vurdu"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu" denildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, şu ana kadar İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu. İran hava sahasında uçuş yapan Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, füze rampalarını tespit etti ve hızlı bir şekilde hedef alarak saldırdı. Bu şekilde İsrail'in iç bölgelerine yönelik gelecekteki saldırılar engellendi" denildi.

IDF bir başka açıklamasında ise, İsrail Ordusu'nun 70'ten fazla savaş uçağı ile İran'ın batısından Tahran'a kadar hava hareket serbestliği sağladığı iddia edildi.

IDF, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarında 20'den fazla İranlı komutanın öldürüldüğünü bildirdi.

"200 füze fırlatıldı" iddiası

IDF, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada da, "İran tarafından İsrail'e dört ana dalga halinde yaklaşık 200 balistik füze fırlatıldı" ifadelerine yer verildi. Bu füzelerden 50'sinin "protokole uygun olarak" önlenmediğini, çünkü açık alanlara düşmelerinin beklendiği aktarıldı. Hava savunmasını aşanların ise "az sayıda" olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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