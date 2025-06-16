İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a Yönelik Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın batısından Tahran'a doğru hareket eden, aralarında karadan havaya füze rampaları taşıyan kamyonlar da bulunan, silahlar taşıyan bir dizi kamyonun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri, sabah saatlerinde, İsrail Savunma Kuvvetleri saldırılarından kaçmak için İran'ın batısından Tahran'a doğru hareket eden, aralarında karadan havaya füze rampaları taşıyan kamyonlar da bulunan, silahlar taşıyan bir dizi kamyon tespit etti. Hızlı bir şekilde harekete geçen Hava Kuvvetleri, kamyonları vurdu ve silahları ve fırlatıcıları imha etti."

Paylaşımda, kamyonların imha edilişinin görüntülerini içeren videoya da yer verildi.