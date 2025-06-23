İsrail Hava Kuvvetleri İran'a Geniş Çaplı Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın batısındaki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Adraee'nin açıklamasına göre, yaklaşık 15 savaş uçağı ile gerçekleştirilen operasyonda, İran askeri güçlerine ait yer altı altyapıları, füze depolama tesisleri ve insansız hava aracı (İHA) depolama merkezleri hedef alındı.

Sabahın erken saatlerinde ise İran'ın merkezine yönelik ikinci bir hava saldırısı düzenlendi. Bu operasyonda, İsrail topraklarına tehdit oluşturduğu belirtilen füze rampalarının imha edildiği bildirildi.