İsrail Hava Kuvvetleri Batı İran'da Hava Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail Hava Kuvvetleri Batı İran'da Hava Saldırısı Düzenledi
Haber Videosu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin Batı İran'da gerçekleştirdiği hava saldırısının tamamlandığını ve operasyonların devam ettiğini açıkladı. Saldırılar kapsamında hassas noktalar ve füze rampaları hedef alındı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF), kısa bir süre önce Batı İran'da düzenlediği hava saldırısının tamamladığını" açıkladı. Açıklamada, "IAF, İsrail ana karasını hedef alan rampaları tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla İran hava sahasında operasyonlarına devam ediyor" denildi.

IDF, İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. IAF'nin kısa süre önce Batı İran'da düzenlediği hava saldırılarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, bu saldırılar kapsamında, çok sayıda "hassas noktaların ve  karadan karaya füze rampası"nın hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, "Ayrıca, sabah saatlerinden bu yana IAF, Batı İran'da konuşlanmış hava savunma füze sistemleri ve radar mevzilerine yönelik istihbarata dayalı saldırılar gerçekleştirdi. IAF, İsrail ana karasını hedef alan rampaları tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla İran hava sahasında operasyonlarına devam ediyor" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kübra:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 289 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a yönelik saldırıda kilit hedef! Netanyahu'nun 'Fordo' planı ortaya çıktı

Savaştaki kilit hedef için planı hazır! İşte destek istediği ülke
Bahçeli'den İsrail-İran çatışmasına çarpıcı yorum: Amacı bizi çevrelemek

İsrail-İran çatışmasına çarpıcı yorum: Amacı bizi çevrelemek
Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
ABD istihbaratı, İsrail'in İran'a yönelik 'nükleer silah' iddiasını çürüttü

ABD istihbaratı İsrail'i çürüttü! İran nükleer silah peşinde değil
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.