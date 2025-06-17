İsrail Hava Kuvvetleri Batı İran'da Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF), kısa bir süre önce Batı İran'da düzenlediği hava saldırısının tamamladığını" açıkladı. Açıklamada, "IAF, İsrail ana karasını hedef alan rampaları tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla İran hava sahasında operasyonlarına devam ediyor" denildi.

IDF, İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. IAF'nin kısa süre önce Batı İran'da düzenlediği hava saldırılarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, bu saldırılar kapsamında, çok sayıda "hassas noktaların ve karadan karaya füze rampası"nın hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, "Ayrıca, sabah saatlerinden bu yana IAF, Batı İran'da konuşlanmış hava savunma füze sistemleri ve radar mevzilerine yönelik istihbarata dayalı saldırılar gerçekleştirdi. IAF, İsrail ana karasını hedef alan rampaları tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla İran hava sahasında operasyonlarına devam ediyor" denildi.