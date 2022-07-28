İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu 113 gündür sürdürdüğü açlık grevine ara verdi

Filistinli tutuklu Raid Reyyan'ın İsrail hapishanelerindeki "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 113 gündür devam ettiği açlık grevine ara verdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin basın sözcüsü Hasan Abdurabbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki Reyyan'ın durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail hapishanelerindeki bazı tutuklu temsilcilerinin İsrail Cezaevi İdaresiyle müzakereler yürüttüğünü kaydeden Abdurabbu, bu görüşmelerin, varılan anlaşmaya ilişkin detaylı bilgi verilmeden Reyyan'ın açlık grevine ara verdiğini açıklamasıyla sonuçlandığını ifade etti.

Abdurabbu, bu kararın, tutuklu temsilcilerinin yanı sıra Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin yasal çabaları ve arabuluculuk hamleleriyle alındığını aktardı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada ise Reyyan'ın idari tutukluluk süresinin sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşmanın ardından grevine ara verdiği bildirildi.

Kudüs'ün doğusundaki Beyt Dukku beldesinden Reyyan, Kasım 2021'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail cezaevinde bulunuyor. Reyyan, idari tutukluluk sürecinin sona ermesi ve serbest bırakılması için bir süre sınırı getirilmesi talebiyle 113 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Bir diğer Filistinli tutuklu Halil Avavde (40) ise idari tutukluluğunun kaldırılması teminatına karşılık 111 gün sürdürdüğü açlık grevini 21 Haziran'da sonlandırmış ancak İsrail'in verdiği sözü tutmaması üzerine 21 gün önce yeniden açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.