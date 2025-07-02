İsrail Hapishanesindeki Filistinli Genç Kısmi Felç Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki Muhammed Nesim Ebu el-İzz, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkenceler sonucu kısmi felç geçirdi. Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu İzz'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail hapishanesinde işkencelere maruz kalan 19 yaşındaki Filistinli gencin kısmi felç geçirdiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha bölgesi sakinlerinden 19 yaşındaki Muhammed Nesim Ebu el-İzz isimli gencin şubat ayından beri İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtildi.

İdari tutuklu olarak Necef bölgesindeki bir hapishanede çeşitli darp ve işkencelere maruz kaldığı belirtilen Ebu İzz'in, İsrail hapishanesinde gördüğü işkenceler sonucu kısmi felç geçirdiği ifade edildi.

Ebu İzz'in bir süredir devam eden işkenceler nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı aktarılan açıklamada, Filistinli gencin ihtiyaçlarını karşılamayacak şekilde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinli gencin Birüssebi kentindeki Soroka Hastanesi'nde belinden ameliyat olduktan sonra Ramle Hapishanesi polikliniğine kaldırıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 19 yaşındaki Ebu İzz'in hala vücudunun alt kısmında hareket kısıtlığı yaşadığı aktarıldı.

Ebu İzz'in tutuklanmadan önce sağlıklı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ebu İzz, işgalcinin hapishanelerinde sistematik işkencelere maruz kalan Filistinli kurbanlara bir yenisi olarak eklendi." denildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail hapishanelerinde onlarca Filistinlinin işkenceler altında yaşamını yitirdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 47'si kadın ve 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 3 bin 562 Filistinliyi "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında alıkoyuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı 2 bin 214 Filistinli bulunurken, toplamda 10 bin 400 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 310 tutuklu hayatını kaybetti, bunların 73'ü, 7 Ekim 2023'ten sonra cezaevinde can verdi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.