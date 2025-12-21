Haberler

İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz kalan hasta 2 Filistinli kötü koşullarda tutuluyor

İsrail'in Ramon Hapishanesi'nde tutulan hasta iki Filistinli esirin, tıbbi ihmal nedeniyle kötü koşullarda yaşadığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü, cezaevi yönetiminin sağlık sorunlarına kayıtsız kalmasının tehlikelerine dikkat çekti.

İsrail'in Ramon Hapishanesi'nde tutulan hasta 2 Filistinlinin, cezaevi yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal nedeniyle son derece kötü ve insani olmayan koşullarda yaşadığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, avukatlarının Zafir er-Rimavi (34) ile Muhammed Kileyb'i (29) cezaevinde ziyaret ettiği belirtildi.

Rimavi'nin hasta olduğu, geçen ay kan tetkikleri için randevu verildiği ancak cezaevi idaresinin buna izin vermediği aktarıldı.

Hapishanede tek bir battaniye verilen 34 yaşındaki Rimavi'nin sağlık durumunun kötüleşebileceği uyarısı yapıldı.

Tıbbi ihmal nedeniyle diğer Filistinlilerin de büyük sıkıntılar yaşadığı, çeşitli cilt hastalıklarına yakalandıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rimavi'nin aktardığına göre, İsrail hapishanelerindeki 6 yataklı koğuşlara 10 ya da 12 Filistinli esir konuluyor; esirler bu nedenle yerde yatmak zorunda kalıyor."

Açıklamada, tıbbi ihmale maruz kalan diğer hasta Filistinli olan 29 yaşındaki Kileyb'in de yaklaşık 3 yıldır hem kalp rahatsızlığı hem de diz ağrılarından şikayetçi olduğu, İsrail hapishanesinde muayene edilmesine rağmen kendisine herhangi bir tedavi imkanı sağlanmadığı kaydedildi.

İsrail hapishanesindeki koşulların son derece zor olduğu, özellikle bölümlerin ve koğuşların kapalı tutulması ve aralarında iletişimin engellenmesi nedeniyle durumun daha da vahim bir hal aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Filistinli esirler her gün hakaretlere, dayağa, aç bırakılmaya ve tıbbi tedaviden mahrum bırakılmaya maruz kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinli kurumlar, İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
