İsrail hapishanesindeki Filistinli 15 hasta tutuklu, açlık grevi kararını askıya aldı

İsrail hapishanesinde sağlık problemi yaşayan 15 Filistinli, ağır tutukluluk şartlarını protesto etmek için aldıkları 3 günlük açlık grevi kararını dondurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, tutukluların, birtakım taleplerinin karşılanması konusunda hapishane yönetimiyle anlaşmaya varılması üzerine yarından itibaren başlayıp üç gün sürecek açlık grevini askıya almayı kararlaştırdığı belirtildi.

Cemiyetin açıklamasında, tutukluların ileriki tarihlerde atacakları adımlarla ilgili herhangi bir gelişmenin, üzerinde mutabık kalınanların uygulanmasına ve geri kalan taleplerle ilgili diyaloğun tamamlanmasına bağlı olacağı aktarıldı.

Açıklamada, cezaevi idaresiyle yapılan anlaşmanın, Remle Hapishanesine ait kliniğe yeni nakledilen bazı hasta tutukluların umumi telefon kullanarak aileleriyle iletişim kurması ve tutukluların temsilcilerinin de yaralı kadın tutuklularla iletişim kurmasının yanı sıra yiyecek taleplerinin karşılanmasını öngördüğü ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, bugün yaptığı açıklamada, Remle kliniğinde bulunan ve sağlık sorunları yaşayan 15 tutuklunun 25 Mayıs'tan itibaren 3 gün süreyle açlık grevine girme kararı aldığı belirtmişti.

İsrail hapishanelerindeki hasta sayısının arttığı, tutukluların tıbbi ihmale maruz kaldığı ve temel ihtiyaçlarının giderilmesinin geciktirildiği ifade edilen açıklamada, hak ihlallerine uğrayan hasta tutuklulara destek verilmesi, durumlarının iyileştirilmesi ve serbest bırakılmaları için çalışma çağrısı yapılmıştı.

Filistinli hasta tutuklular ve İsrail'in "tıbbi ihmal" uygulaması

Filistin Mahkumlar ve Eski Mahkumlar Komisyonunun verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 700'ü hasta olmak üzere 4 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı başlattığı açlık grevinin 87. gününde 2 Mayıs'ta cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmal uygulaması yeniden gündeme gelmişti.

Başta kanser hastası Velid Dakka ve Asıf er-Rufai olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular, ihtiyaç duydukları tedavinin geciktirilmemesi ve tıbbi takiplerinin yoğunlaştırılması talebinde bulunuyor.

Öğün sayısının artırılmasını isteyen hasta tutuklular, sağlık durumlarına uygun yemek verilmesini talep ediyor.